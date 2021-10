Agcom ha prescritto a Dazn di risolvere i problemi di malfunzionamento e di migliorare il servizio di assistenza clienti

Come riportato da Il Sole 24 Ore Agcom ha deciso di alzare i toni con Dazn, la piattaforma che si è aggiudicata i diritti tv della Serie A dal 2021 al 2024. Nei confronti di Dazn è arrivato un ultimatum sotto forma di procedura d’urgenza. Alla piattaforma digitale viene prescritto di “adottare ogni comportamento rispettoso degli utenti, adottando ogni accorgimento funzionale a prevenire malfunzionamenti”. Inoltre è stato chiesto di migliorare “un servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente”. In risposta a queste richieste Dazn ha emanato un comunicato nel quale c’è scritto: “Abbiamo avviato un confronto con le istituzioni e il Regolatore per condividere quanto abbiamo messo in campo per migliorare il servizio. Siamo al lavoro e siamo a disposizione dell’Autorità per sederci a un tavolo e trovare soluzioni ancora più efficaci”.