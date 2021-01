Parma, esonerato Liverani. D’Aversa al suo posto

Liverani non è più l’allenatore del Parma. A comunicarlo la società gialloblu, che ha ufficializzato il ritorno di D’Aversa

Era nell’aria ma oggi è arrivata l’ufficialità: Liverani non è più il tecnico del Parma. I ducali lo hanno comunicato tramite una nota sui canali ufficiali. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato il 3-0 rimediato contro l’Atalanta, quarta sconfitta consecutiva dopo Juventus, Crotone e Torino. Già dopo il match contro i granata si parlava di un possibile cambio in panchina, arrivato poi dopo la Dea, che ha segregato i crociati in diciottesima posizione, proprio alle spalle del club di Giampaolo. Il club emiliano ha quindi richiamato D’Aversa, sollevato dall’incarico dopo quattro anni in gialloblu a fine agosto, ma che resta sotto contratto fino al 2022.

Parma, il comunicato ufficiale della società

La società gialloblu ha scelto il tecnico che guiderà la panchina al posto di Liverani. si tratta di Roberto D’Aversa, che con i crociati ha collezionato un totale di 151 panchine.

Ecco il comunicato del Parma:

“Collecchio, 7 gennaio 2021 – Il Parma Calcio 1913 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Roberto D’Aversa. Il suo staff sarà composto dall’allenatore in seconda Andrea Tarozzi, dal preparatore dei portieri Alberto Bartoli, dai preparatori atletici Luca Morellini e Danilo Massi, dal preparatore addetto al recupero infortunati Paolo Giordani e dai match analyst Marco Piccioni e Simone Greco.“