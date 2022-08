Il centrocampista dell’Atalanta ha parlato sia del connazionale che del Torino, prossimo avversario

In vista del match che metterà di fronte la sua Atalanta contro il Torino di Juric, Mario Pasalic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Lega di Serie A. Nelle sue parole anche un riferimento al prossimo avversario e in particolare a uno dei suoi interpreti, cioè Nikola Vlasic, che Pasalic ha incontrato nel suo passato: “Vlasic? Lo conosco bene, ci conosciamo fin da quando eravamo bambini: lui è fortissimo, un grande trequartista ma son convinto che possa far bene e con Juric farà vedere il suo valore” – Pasalic ha in più aggiunto alcune considerazioni sul Torino, una squadra che per il croato “sa come giochiamo, sarà una sfida a specchio perché abbiamo concezioni di gioco similari, ma noi siamo consapevoli che possiamo vincere”.