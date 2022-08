Giudice sportivo / Ecco chi sono tutti i calciatori squalificati dopo la 3a giornata del campionato di Serie A

Il Giudice sportivo ha reso note le proprie decisioni dopo i primi match della terza giornata di Serie A. Tra i club coinvolti anche la Cremonese, battuta dai granata per 2-1 sul rettangolo verde dello stadio “Giovanni Zini”. I lombardi hanno ricevuto una multa di 5.000 euro a causa di un accendino lanciato sul terreno di gioco da parte dei loro tifosi. Nessuna sanzione invece per i granata nè per gli atalantini, prossimi avversari degli uomini di Juric. Di seguito, tutte le decisioni del Giudice Sportivo.

Serie A, gli squalificati della 3a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Radunovic (Cagliari), Ribery (Salernitana).

Società

Ammenda di 5.000 euro alla Cremonese per un accendino lanciato al 50′ in direzione dei giocatori avversari senza colpire nessuno da parte dei suoi tifosi.