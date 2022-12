La FIGC ha deciso di ricordare O’Rey con un minuto di silenzio nelle gare del 30 dicembre e di quelle del 4 gennaio 2023

Il mondo del calcio e più in generale dello sport continua a piangere la scomparsa di O’Rey. La notizia di ieri sera è stata un duro colpo da mandare giù e se, continuano a girare messaggi e dediche speciali per Pelé, considerato da molti come il più grande di tutti, anche l’Italia e più nello specifico la FIGC ha deciso di fare la sua parte. È infatti stato istituito un minuto di silenzio in occasione delle amichevoli previste per oggi, venerdì 30 dicembre, e per la prima gara di campionato del 2023 prevista pe ril 4 gennaio.

FIGC: la nota ufficiale

“In occasione di tutte le gare amichevoli in programma dalla giornata di oggi, venerdì 30 dicembre, e della sedicesima giornata del campionato di Serie A che si disputerà mercoledì 4 gennaio, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Pelé, scomparso ieri all’età di 82 anni“, questa la nota divulgata sui canali ufficiali. I funerali di Pelé si svolgeranno martedì 2 gennaio con la veglia funebre che prevista per lunedì 1° gennaio nello stadio del Santos.