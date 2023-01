La prima avversaria del Torino nel 2023 sarà l’Hellas Verona, squadra che si trova attualmente all’ultimo posto in classifica

Finito l’impegno del Qatar, finite le amichevoli durante la sosta, è finalmente ora di campionato e fra due giorni, il 4 gennaio alle 14.30, per i granata è fissato il ritorno in campo. Appuntamento allo Stadio Grande Torino, dove il Toro affronterà il casa l’Hellas Verona. La squadra di Ivan Juric ha ben figurato in queste 4 amichevoli, dove ha attenuto 2 pareggi (1-1 con l’Almeria e 0-0 con la Cremonese), e 2 vittorie (1-0 con l’Espanyol e 4-1 con il Monza). Per adesso, la stagione dei veneti è stata un vero e proprio disastro. Ultima posizione in classifica con soli 5 punti, 15 in meno della scorsa stagione, dove ad allenare furono prima Di Francesco e poi Tudor.

La stagione dei rossoblù: da Cioffi a Bocchetti

Quest’anno è stato scelto Cioffi, ma è già stato sotituito da Bocchetti che ha collezionato 6 sconfitte di fila. Una sola vittoria, 2 pareggi e 12 sconfitte, con 12 gol fatti e 29 subiti. Anche il nuovo tecnico ha le ore contate, e quindi sarà fondamentale la partita contro il Toro, un motivo in più per alzare l’asticella dell’attenzione e non farsi sorprendere per i granata.

Da Juric a Verdi

Tanti bei ricordi per Juric al Verona, squadra da lui allenata per due anni con ottimi risultati e l’esplosione di talenti come Amrabat, Tameze, Rrhamani e Pessina. Per quanto riguarda i giocatori invece, ce n’è uno che vuole provare a rilanciarsi ed è Simone Verdi. Ancora di proprietà del Torino, dopo essere stato mandato in prestito alla Salernitana nella seconda parte della scorsa stagione, adesso si trova al Verona, per ritrovare minuti, forma e soprattutto le giocate che gli sono sempre mancate in granata. Mazzarri, Longo, Gianpaolo, Nicola e Juric: nessuno di questi è mai riuscito a tirare fuori il talento del giocatore pagato più caro nella storia del Torino, ma il futuro può rivelare sempre sorprese.