Il centrocampista francese sarebbe risultato positivo ai controlli anti-doping affettuati dopo la prima giornata di campionato

Paul Pogba sarebbe risultato positivo al controllo anti-doping effettuato al termine di Udinese-Juventus, partita della prima giornata di campionato in cui il centrocampista francese non era nemmeno entrato in campo. Il test anti-doping avrebbe evidenziato delle tracce di testosterone.