A una settimana da Salernitana-Torino c’è il primo forfait: tra i padroni di casa non ci sarà Dia, reduce da un infortunio in nazionale

Manca una settimana a Salernitana-Torino. Quando ancora proseguono le partite delle nazionali, dalle qualificazioni per l’Europeo a quelle per la Coppa d’Africa, passando per quelle sudamericane al Mondiale, Juric e i ragazzi presenti al Filadelfia usufruiscono di alcuni giorni di riposo prima di iniziare a preparare la trasferta campana. Sarà una sfida tutt’altro che semplice per i granata, nonostante i padroni di casa in questo momento non stiano vivendo un gran momento. Da un lato i risultati sportivi, con la Salernitana che ha raccolto 2 punti in 3 partite di Serie A. Dall’altro quelli extra-campo, che si riconducono alla figura di Boulaye Dia. Il senegalese è stato protagonista in negativo della scorsa partita con il Lecce, essendo stato escluso dal tecnico a causa di alcuni atteggiamenti che non sono piaciuti alla società. Prima della partenza per l’Africa ci sono stati dei chiarimenti che hanno portato a una stretta di mano, ma il nuovo numero 10 dovrà ancora ritardare il suo rientro in campo.

Dia, infortunio con il Senegal

Durante un allenamento con la selezione senegalese, infatti, Dia si è fermato per un problema, che inizialmente non aveva fatto suscitare grande pessimismo. Dopo gli esami, però, è emerso come il giocatore abbia subìto una lesione del muscolo retto femorale. Rientro immediato a Salerno, dunque, e percorso riabilitativo subito iniziato. Il giocatore starà fermo almeno due settimane, il che significa che salterà sicuramente la sfida contro il Toro, in programma lunedì prossimo allo Stadio Arechi. Una buona notizia per Juric e i suoi difensori, che avranno una spina nel fianco in meno da affrontare. D’altronde, nella scorsa e in questo inizio di stagione, il senegalese si è dimostrato il giocatore più pericoloso della squadra allenata da Paulo Sousa.