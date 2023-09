Con l’arrivo di Sazonov, dato che il giocatore classe 2002 è un difensore centrale, Schuuurs potrebbe spostarsi definitivamente a destra

Giusto il tempo di conoscere i compagni e di prendere confidenza con l’ambiente e con lo stadio, poi Saba Sazonov è volato in Nazionale. Il difensore, superata la fase dell’inserimento, potrebbe favorire dei cambiamenti all’interno del reparto difensivo granata. Il giocatore ex Dinamo Mosca può giocare in diversi ruoli. Questo rappresenta sempre un aspetto positivo, soprattutto per quanto riguarda il calcio moderno. Lui nasce come difensore centrale di piede destro e nel corso della sua carriera ha giocato prevalentemente in una difesa a tre (e bisogna anche sottolineare che in caso di necessità il nuovo numero 15 del Toro potrà agire anche come mediano), però può essere schierato anche come braccetto di destra o di sinistra. E proprio a tal proposito, visto l’infortunio di Djidji, il georgiano potrebbe essere un ricambio efficace per la difesa del Toro.

La difesa col georgiano

La presenza di Sazonov dà più soluzioni all’allenatore. All’occorrenza Perr Schuurs potrebbe tornare a fare il centrale e Rodriguez e Buongiorno a contendersi il posto a sinistra ma potrebbe essere anche lo stesso Sazonov ad agire da centrale. Gli altri difensori partiranno indietro nelle gerarchie ma ci sarà chi come David Zima, giusto per fare un esempio, scalpiterà per giocare e vorrà assolutamente guadagnare una maglia da titolare e mettersi in mostra, anche se non sarà affatto semplice.

Sazonov: la voglia di dimostrare le proprie qualità in Italia è veramente tanta

La concorrenza in difesa è tanta e ogni difensore a disposizione di Ivan Juric ha sicuramente delle buone qualità. La fame di Sazonov, arrivato al Toro a titolo definitivo per 3 milioni di euro, è sicuramente molta. Il difensore georgiano vorrà far risaltare le sue doti in Serie A e per questo vorrà convincere Juric a dargli fiducia. Cercherà di farlo in tempi stretti, in modo da giocare più partite possibili. In più Sazonov sa anche segnare, infatti nella sua carriera è stato in grado di trovare la via del gol, sia con la maglia della Georgia Under 21 sia con quella della Dinamo Mosca.