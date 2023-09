Diversi granata in campo con le proprie nazionali nella giornata di giovedì 7 settembre: dai serbi a Linetty, come sono andati

Continuano le sfide di qualificazione ai prossimi Europei in programma in Germania nel 2024, che vedono come protagonisti diversi giocatori del Torino. I granata, infatti, sono la quinta squadra in Serie A per numero di convocati in nazionale, il che non può far che sorridere la società che ha aiutato i ragazzi a realizzare tutto questo. Tanti i big convocati, a eccezione di Buongiorno, Schuurs e Zapata. Presenti, per esempio, i tre serbi, Ricardo Rodriguez, Linetty e Vojvoda. Nella giornata di ieri, 10 settembre, in particolare in 5 sono scesi in campo. In scena è andato anche il “derby” tra Gineitis e la Serbia di Ilic, Milinkovic-Savic e Radonjic.

Male la Polonia di Linetty, titolare Zima con la Repubblica Ceca

Prosegue con difficoltà il cammino della Polonia nel gruppo E delle qualificazioni, uno tra i più equilibrati. La squadra allenata da Fernando Santos ha perso in Albania contro i padroni di casa per 2-0, rimanendo piuttosto indietro rispetto alle dirette concorrenti. 70 minuti di panchina per Linetty, che appena entrato non è riuscito a fare la differenza. A proposito di questo girone, a riposare in questo turno è stata la Repubblica Ceca di Zima, impegnata in amichevole contro l’Ungheria. 90 minuti per il difensore granata, che si è ben messo in mostra nel pareggio con cui si è conclusa la gara.

Derby granata, i serbi hanno la meglio

Ieri, come detto, è andato in scena un altro derby dopo quello tra Rodriguez e Vojvoda. Si sono affrontate, infatti, la Lituania di Gineitis e la Serbia di Vanja, Ilic e Radonjic. Vittoria netta degli ospiti, che si sono imposti con un semplice 1-3. Titolarità per Ilic, così come per il portiere, mentre il numero 10 è entrato all’84’ con la vittoria già in cassaforte. Vittoria importante per gli ospiti, che chiudono così il mese di settembre al primo posto in attesa dell’Ungheria, a una partita in meno.