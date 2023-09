Il Torino inizia la settimana di preparazione verso la sfida contro la Salernitana: Juric ritrova alcuni nazionali al Filadelfia

Manca esattamente una settimana a Salernitana-Torino. Una sfida che vale già molto per i ragazzi di Ivan Juric, che dopo la vittoria contro il Genoa cercano continuità sperando di salire a 7 punti, contro una squadra che non vive un buon momento. I ragazzi torneranno ad allenarsi al Filadelfia nella giornata di domani, dopo aver usufruito di alcuni giorni di riposo durante il weekend. Il tecnico croato ritroverà al campo di allenamenti alcuni nazionali che hanno giocato le ultime gare nella giornata di domenica, ma non avrà ancora la squadra al completo. In questa settimana tanti big si sono potuti allenare con il resto del gruppo: da Schuurs a Buongiorno, passando per Zapata e Bellanova. Tutti giocatori non convocati dalle nazionali che, per fortuna di Juric, sono rimasti a Torino a gestire i carichi di lavoro. Di rientro sono invece i serbi Milinkovic-Savic, Ilic e Radonjic, oltre che Linetty, Zima e Gineitis.

Squadra non ancora al completo

L’allenatore, però, dovrà aspettare ancora un po’ prima di poter contare su tutti i giocatori e di iniziare a lavorare seriamente in vista della trasferta campana. Questa sera, infatti, sarà in campo la Croazia di Nikola Vlasic, il quale possibilmente inizierà ad allenarsi con la squadra da mercoledì. Rientro tardivo anche per Ricardo Rodriguez, Sazonov e Vojvoda, le cui nazionali giocheranno le ultime sfide di qualificazione nella giornata di martedì 12 settembre. È ancora presto, dunque, per poter lavorare con la rosa al completo. Già da giovedì, però, l’intensità aumenterà, e ci si potrà concentrare al massimo sull’importante sfida contro la Salernitana.