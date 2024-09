Nella quarta giornata di Serie A, allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva il Lecce. I salentini hanno appena fatto i primi 3 punti

Terminata la pausa dedicata alle Nazionali, si torna in campo in Serie A. Nella 4^ giornata di campionato, il Torino affronterà in casa il Lecce. Dopo una partenza shock, sono arrivati i primi 3 punti per i giallorossi. Alla prima giornata, in casa contro l’Atalanta, il Lecce ha perso per 4-0. Poi a San Siro, contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter, sconfitta per 2-0. 0 punti, 0 gol fatti e 6 gol subiti nelle prime 2. Poi alla terza giornata, in casa contro il Cagliari, è arrivata la vittoria per 1-0 con il gol di Krstovic nel primo tempo. Tra l’altro, il Lecce ha giocato tutto il secondo tempo in 10 causa espulsione di Dorgu, che salterà la sfida contro il Torino.

Una squadra nuova

L’allenatore del Lecce è Luca Gotti. Nel corso della scorsa stagione, dopo l’esonero di D’Aversa (adesso all’Empoli), ha finito l’opera e ha salvato la squadra. Ora è stato confermato in estate. Dopo due anni, la coppia difensiva Baschirotto-Pongracic non c’è più. Il croato è stato venduto alla Fiorentina per 15 milioni. Al suo posto è arrivato Gaspar, difensore angolano. Sulla destra invece, Gendrey è stato venduto all’Hoffenheim per 8,5 milioni. Al suo posto preso Frederic Guilbert. Senza Piccoli, andato al Cagliari, adesso Gotti gioca solo con una punta. Ma occhio al nuovo arrivato Rebic.

I maggiori pericoli

Alcuni giocatori, come Gallo, Falcone, Baschirotto, Banda e Krstovic sono rimasti a Lecce. Proprio il numero 9 è uno dei maggiori pericoli, insieme al numero 10 Remi Oudin. Il trequartista francese poteva lasciare la squadra, ma alla fine non si è mosso ed è rimasto. Attenzione anche alle nuove pedine come Pierret, Tete Morente e Marchwinski.