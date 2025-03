Contro i gialloblù per la prima volta (dal 1′) il Torino ha varato il 4-2-3-1 che tanti punti ha portato ai granata

Dopo aver utilizzato più volte il 4-2-3-1 come arma a partita in corso Vanoli aveva deciso di cambiare definitivamente modulo. In occasione della sfida contro il Parma, il 5 gennaio del 2025, i granata scesero in campo per la prima volta in stagione dal primo minuto con la difesa a 4. Quella partita finì 0-0, certo non il migliore dei risultati per i granata che non vincevano in casa dalla sfida del 25 ottobre contro il Como; tuttavia il tipo di gioco mostrato dal Toro che tenne il pallone per il 62% del tempo calciando 12 volte di cui 4 in porta convinse Vanoli a non cambiare più modulo. Quella partita ha segnato un profondo cambiamento nella stagione del Toro che da quel momento ha raddrizzato il proprio andamento e migliorato nettamente la propria situazione.

I miglioramenti con il nuovo modulo

Da quel 5 gennaio i granata hanno imparato ad utilizzare al meglio il nuovo modulo e i risultati si vedono. Dopo la partita contro il Parma infatti i granata hanno giocato 8 partite in Serie A, perdendo solamente la sfida contro il Bologna per 2-3, vincendo 3 partite contro Cagliari, Milan e Monza e pareggiando le restanti 4 sfide contro Juve, Fiorentina, Atalanta e Genoa. I granata sono sempre migliorati nel giocare con il nuovo modulo tanto che hanno vinto le ultime due partite di fila contro il Monza per 0-2 e contro il Milan per 2-1. Contro il Parma i granata dovranno cercare di non sprecare tutte le occasioni sprecate nel match di andata per portarsi a casa tre punti molto importanti.

Il Toro a caccia della terza vittoria consecutiva

I granata contro il Parma sono a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute a Torino contro il Milan e a Monza contro i Brianzoli. Se ciò si avverasse i granata troverebbero, per la prima volta in tutto il campionato, la terza vittoria consecutiva. Fino ad ora il massimo sono state due vittorie di fila contro Atalanta e Venezia a inizio campionato.