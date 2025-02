Il Torino affronterà il Bologna in trasferta: i rossoblù stanno facendo una stagione strepitosa, ecco i loro punti di forza

Il Torino affronterà venerdì il Bologna. I rossoblù al momento stanno facendo un’ottima stagione, sono in semifinale di Coppa Italia e in Serie A sono al momento ottavi con 38 punti fatti in 23 partite, 35 gol fatti e 27 gol subiti. I granata invece arrivano alla sfida dopo una striscia di 7 risultati utili consecutivi di cui però solamente una vittoria. Tra l’altro l’ultima sconfitta del Toro risale alla sfida di andata proprio contro il Bologna. La squadra di Vanoli dovrà fare molta attenzione alla squadra guidata da Italiano. In difesa i rossoblù possono contare su un giocatore fisico del calibro di Lucumi ma anche su terzini offensivi come Lykogiannis (già 4 assist in Serie A) o Miranda (anche lui 4 assist).

Da Freuler a Fabbian: a centrocampo anche un ex del Toro

A centrocampo il Bologna ha un’ottima combinazione di giovani talenti e giocatori affermati. A quest’ultima categoria appartiene sicuramente Remo Freuler che in questo campionato ha giocato tutte le 23 partite disputate dalla squadra di Italiano. Tra i giovani talenti invece si può annoverare Fabbian, 22enne che la scorsa stagione ha incantato con Thiago Motta, che però quest’anno sta facendo più fatica. Solo 2 gol per lui. Tra le fila del Bologna gioca anche Pobega che aveva indossato la maglia granata in prestito durante il primo anno di Juric.

Castro, Dominguez e Dallinga: le minacce offensive

In attacco il Bologna è in grado di fare male a moltissime squadre. La punta titolare è il 2004 argentino Santiago Castro. Il 20enne in Serie A è andato in gol 6 volte e ha fornito 4 assist. Le sue qualità non si discutono, anche se nella partita di andata la difesa granata era riuscito ad arginarlo e Milinkovic-Savic gli aveva anche parato il calcio di rigore. Ad essere pericolosissimo è anche l’altro giovane argentino: Dominguez. L’ala sinistra classe 2003 sta dimostrando in questa stagione le sue grandi capacità avendo segnato 3 gol e fornito 1 assist in 11 partite di Serie A. Con la quasi sicura assenza di Orsolini per infortunio sarà Ndoye a giocare a destra (3 gol e 2 assist per lui). Occhio anche a Dallinga pronto ad entrare dalla panchina e a segnare proprio come all’andata.