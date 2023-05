Il Torino si prepara ad affrontare la Sampdoria di Dejan Stankovic: i blucerchiati hanno un piede e mezzo in Serie B

Archiviata la sconfitta contro l’Atalanta di Gasperini, i granata hanno immediatamente l’opportunità di rifarsi: il turno infrasettimanale vedrà il Torino impegnato nella trasferta contro la Sampdoria, in programma mercoledì 3 maggio alle ore 18:00. Il momento dei blucerchiati è critico: gli uomini di Stankovic, infatti, sono reduci dalla pesantissima sconfitta in casa della Fiorentina, che ha battuto la Samp per 5-0. A sei giornate dal termine della stagione Gabbiadini e compagni si trovano ultimi in classifica, a 10 punti dalla zona salvezza. L’ultima vittoria il 19 marzo, contro il Verona, che aveva riacceso le speranze dell’allenatore serbo. In campionato sono arrivate ben 21 sconfitte per la compagine ligure e solo 3 vittorie, numeri che renderebbero impossibile la permanenza in Serie A per chiunque. I problemi più seri si presentano in fase realizzativa: la Sampdoria è riuscita a mettere a segno solo 20 reti, che rendono quello dei blucerchiati il peggior attacco del campionato. Male anche la difesa, che ha incassato 57 reti. Peggio ha fatto solo la Cremonese, con 58.

Il pericolo numero uno è Gabbiadini

Manolo Gabbiadini è l’uomo che senza dubbio può creare maggiori pericoli al Toro. L’ex Napoli è il giocatore più pericoloso di Stankovic ed è il capocannoniere dei suoi con 6 gol e 2 assist realizzati in stagione. Da tenere d’occhio anche Jesé Rodriguez, che si è sbloccato contro il Lecce. Per il resto servirà una gara di attenzione e di compattezza difensiva. I blucerchiati faticano tantissimo a trovare la via del gol e la gara è ampiamente alla portata del Toro. Nel match di andata la decisero Radonjic e Vlasic senza troppi problemi, fissando il risultato sul 2-0. Il serbo sarà indisponibile per infortunio, mentre il croato potrebbe essere l’uomo in più. Contro l’Atalanta l’ex West Ham ha cambiato la partita, giocando una gara di voglia e determinazione, che se ripetuta contro gli uomini di Stankovic potrebbe portare a Juric i 3 punti in classifica.