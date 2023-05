Dopo la penalizzazione di 10 punti non sono i finiti i processi per la Juventus, che dovrà presentarsi in tribunale il 15 giugno

La sentenza di lunedì sera è stata chiara: 10 punti di penalizzazione alla Juventus per la questione plusvalenze, con i bianconeri che scendono così al 7° posto in classifica. Sembra essere finito così il lungo percorso condotto dalla Juventus e la giustizia sportiva, ma in realtà no. Il club bianconero ha infatti espresso nella serata di ieri con un comunicato la propria amarezza, aprendo le porte a un possibile, ma non del tutto certo probabile, ulteriore ricorso. Bisognerà aspettare inoltre 10-15 giorni per attendere le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello che ha sanzionato la Vecchia Signora. Oltre questo, però, c’è da risolvere anche la pratica legata al filone stipendi e alle decisioni della UEFA.

Manovra stipendi: udienza il 15 giugno

Sempre nella giornata di ieri, a pochi minuti dall’ufficialità della penalizzazione inflitta ai bianconeri, è anche arrivata l’ufficialità della data della prima udienza davanti al tribunale federale per il filone sulla manovra stipendi. La Juventus dovrà presentarsi il 15 giugno, e qui le conseguenze potrebbero essere ancor più dure. Eventuali penalizzazioni, però, potrebbero anche pesare sulla classifica della prossima stagione. Tutto dipende dai risultati sportivi che conseguirà la Juve in queste ultime due giornate. L’obiettivo della UEFA e del tribunale è, infatti, quello di escludere il club dalle coppe europee. In caso di qualificazione tramite i risultati delle ultime due partite, infatti, si potrebbe decidere di attribuire la penalizzazione alla classifica attuale; in caso contrario, invece, Allegri & co partirebbero con un handicap la prossima stagione. Buone notizie per il Torino e le squadre in corsa per l’8° posto. Molto probabilmente, infatti, l’8ª piazzola della classifica potrebbe anche valere un posto in Conference League. Un motivo in più, per il Toro, per crederci ancor di più.