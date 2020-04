La Figc ha posticipato al 2 agosto la chiusura della stagione ma se la serie A non dovesse finire la Uefa ha dato indicazioni per stilare la classifica

La stagione 2019/2020 terminerà ufficialmente il 2 agosto e non il 30 giugno: lo ha comunicato la Figc che, con la serie A che potrebbe concludersi a luglio inoltrato, ha quindi prorogato la fine dell’anno sportivo. Ma a oggi non è ancora per nulla certo che il campionato in Italia e negli altri paesi europei possa realmente finire: per questo la Uefa ha tracciato delle linee guide per le varie federazioni con delle indicazioni su come stilare la classifica finale. Considerato il fatto che non tutte le squadre hanno lo stesso numero di partite giocate, l’idea è quella di basarsi sulla media punti.

Il Torino guadagnerebbe una posizione

Se in Italia la serie A dovesse fermarsi definitivamente e la classifica finale venisse stilata in base alla media punti, il Torino non solo sarebbe salvo, ma guadagnerebbe anche una posizione passando dall’attuale 15^ posto al 14^, a discapito dell’Udinese. In serie B retrocederebbero Brescia, Spal e Lecce, lo scudetto sarebbe vinto dalla Juventus che si qualificherebbe alla Champions League insieme a Lazio, Inter e Atalanta mentre in Europa League andrebbero Roma, Napoli e Verona. I veneti infatti supererebbero in classifica il Milan (attualmente settimo), che si resterebbe ancora una volta fuori dalle coppe europee.

Serie A: la classifica con la media punti

Juventus 2,42 punti (=) Lazio 2,38 punti (=) Inter 2,16 punti (=) Atalanta 1,92 punti (=) Roma 1,73 punti (=) Napoli 1,50 punti (=) Verona 1,4 punti (+1) Parma 1,4 punti (+1) Milan 1,38 punti (-2) Bologna 1,31 punti (=) Sassuolo 1,28 punti (=) Cagliari 1,28 punti (=) Fiorentina 1,15 punti (=) Torino 1,08 punti (+1) Udinese 1,08 punti (-1) Sampdoria 1,04 punti (-1) Genoa 0,96 punti (=) Lecce 0,96 punti (=) Spal 0,69 punti (=) Brescia 0,62 punti (=)

Tra parentesi le posizioni perse o guadagnate rispetto alla classifica attuale.