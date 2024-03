Ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: Francesco Acerbi, dopo il caso Juan Jesus, è stato assolto e non sarà squalificato

Si conclude la vicenda Acerbi-Juan Jesus. Durante Inter-Napoli, il difensore brasiliano aveva denunciato all’arbitro il fatto che, nel corso della gara, Acerbi lo avesse insultato in modo razzista. La partita è stata fernata per alcuni minuti, per capire la situazione. Acerbi, convocato in Nazionale, aveva poi lasciato il ritiro. Adesso è arrivata la decisione del Giudice Sportivo: giocatore assolto e nessuna squalifica.

La decisione del Giudice Sportivo

In particolare, il Giudice Sportivo, ha riportato che: “Non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”. In altre parole, non si è certi che l’offesa fosse di matrice razzista.