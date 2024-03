Il centrocampista di Palladino era diffidato e ha rimediato un cartellino giallo: salterà la gara del Grande Torino

Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato relativo ai provvedimenti disciplinari in vista del prossimo turno di Serie A. Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Warren Bondo nella prossima gara contro il Torino. Il centrocampista era diffidato e ha rimediato una sanzione nella sfida al Cagliari. Squalificato per un turno anche Dusan Vlahovic, espulso per proteste. Salteranno la 30ª giornata anche Theo Hernandez (Milan), Erlic (Sassuolo), Maleh (Empoli), Pellegrini Lo. (Roma), Pellegrini Lu. (Lazio).