Lunedì in assemblea di Lega si parlerà della possibilità di avere 10 partite in 10 orari diversi per evitare eventuali black-out su Dazn

Per la serie A si sta valutando una vera e propria rivoluzione. Lunedì in assemblea di Lega si parlerà dell’idea di giocare dieci partite in dieci orari differenti. Il motivo di questa possibile scelta sarebbe legato a Dazn, piattaforma streaming che si è aggiudicata 7 partite in esclusiva e 2 in co-esclusiva con Sky, per non avere troppi collegamenti in contemporanea. Lo scopo è quello di evitare eventuali problemi di connessione o persino dei black out per l’eccessivo utilizzo della banda. Lunedì prossimo i club si riuniranno per prendere una decisione su questa eventuale modifica. Se l’idea dovesse successivamente concretizzarsi, non ci saranno più partite in contemporanea.

I possibili orari delle partite

Le partite verrebbero distribuite in quattro finestre diverse nella giornata di sabato: alle 14:30, alle 16:30, alle 18:30 e alle 20:45. Cinque partite verrebbero suddivise la domenica con il lunch match alle 12:30, poi una partita alle 14:30, una alle 16:30 e un’altra ancora alle 18:30. A chiudere la giornata di domenica il posticipo con calcio d’inizio alle 20:45. A chiudere il turno di campionato la decima partita il lunedì sera alle 20:45. L’idea di una Serie A sempre più spezzatino ha preso piede e presto potrebbe diventare realtà.