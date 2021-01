Spezia, allarme Nzola: è a rischio per il Toro

E’ in dubbio la presenza di Nzola nella sfida di sabato contro il Torino. Lo Spezia cercherà di recuperarlo per questa importante sfida

M’Bala Nzola potrebbe saltare la partita contro il Torino. Un match molto importante per quanto riguarda le basse zone della classifica, con lo Spezia che si trova al 14 posto e con il Toro terz’ultimo. Una sfida che probabilmente vedrà fuori dai giochi Nzola. L’attaccante francese è andato a segno nelle due ultime sfide di campionato contro Napoli e Sampdoria, collezionando fin qui 9 gol in 13 partite. Il numero 18 della squadra ligure è un giocatore fondamentale per Vincenzo Italiano, infatti è stato lui a segnare il 39% dei gol messi a segno finora dallo Spezia.

Per Nzola trauma distensivo-contusivo alla caviglia sinistra

Dopo la vittoria contro la Sampdoria nel posticipo di lunedì sera, gli aquilotti si sono ritrovati ieri allo stadio Comunale di Follo per preparare la partita contro il Toro. Non ha preso parte alla seduta di allenamento Nzola che, nel match contro i blucerchiati, ha rimediato un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra. Il mercoledì precedente il giocatore francese era già uscito con qualche problema, sempre alla caviglia sinistra, dalla partita a Napoli contro la squadra azzurra. La situazione di Nzola verrà monitorata in questi giorni e si cercherà di recuperarlo per il match contro il Toro.