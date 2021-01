Giudice Sportivo: Rincon fermato per un turno. Salta lo Spezia - Toro.it

Giudice Sportivo / Tomas Rincon paga caro il cartellino giallo rimediato contro il Milan: salta il match contro lo Spezia

La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportive dopo la 17a giornata di Serie A, durante la quale il Toro ha affrontato il Milan. Tra i giocatori che saltano un turno figura anche Tomas Rincon, centrocampista granata che non sarà quindi in campo contro lo Spezia. Il cartellino rimediato contro i rossoneri, arrivato dopo più di due mesi dall’ultimo, lo ha portato a quota cinque, cifra necessaria allo stop per un turno di campionato. Una tegola aggiuntiva per i grnata, tornati in zona retrocessione e che dovranno fare a meno dell’attuale play. Di seguito, tutte le decisioni del Giudice Sportivo.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 17a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Obiang (Sassuolo)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Hernani (Parma), Rafael Leao (Milan), Di Lorenzo (Napoli), Jankto (Sampdoria), Reca (Crotone), Rincon (Torino)