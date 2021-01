I risultati della 17^ giornata di Serie A 2020/2021: il Verona batte il Crotone, la Lazio batte il Parma di D’Aversa

Mancano ancora tre partite per completare la 17^ giornata di Serie A ma il Torino, dopo le sconfitte di Crotone e Parma, è certo di restare al terzultimo posto in classifica con 12 punti, in zona retrocessione. Dietro alla squadra granata si posiziona il Parma a pari punti. La squadra gialloblù questo pomeriggio ha perso 0-2 contro la Lazio. Per i biancocelesti hanno segnato Luis Alberto e Felipe Caicedo. Quindi non un ritorno felice quello di D’Aversa sulla panchina del Parma. Il Crotone invece ha perso 2 a 1 contro l’Hellas Verona. Partita sbloccata da Kalinic e poi, con una rete di Dimarco, i gialloblù si sono portati sul 2 a 0. Infine ad accorciare le distanze per il Crotone ha segnato Messias.

Il Napoli vince a Udine, questa sera Juventus-Sassuolo

Il Napoli oggi pomeriggio alla Dacia Arena ha battuto l’Udinese 1 a 2. A segno per gli azzurri Insigne e Bakayoko al 90’mentre per la squadra fruilana il gol del momentaneo 1 a 1 è stato realizzato da Kevin Lasagna. Alle 18 scenderanno in campo Fiorentina e Cagliari. Alle 20.45 è in programma Juventus-Sassuolo e a chiudere questa giornata di campionato saranno Spezia e Sampdoria domani sera con fischio d’inizio alle 20.45.