Milan, si ferma anche Calhanoglu: Toro a rischio

In vista di Milan-Torino, aumenta il numero degli infortunati rossoneri, che rischiano di dover fare a meno anche di Calhanoglu

Brutte notizie in casa Milan. Nonostante il rientro di Tonali dalla squalifica, potrebbe allungarsi la lista degli assenti tra le fila rossonere, tra infortuni e Covid. Già out ci sono Ibrahimovic, tra i più incisivi ma fermo a causa di un problema al polpaccio, Bennacer e Saelemaekers, che soffrono entrambi di problemi muscolari, Gabbia che prosegue con le terapie post-crociato e Rebic e Krunic alle prese col coronavirus. Ora potrebbe non essere della partita Calhanoglu, che rischia di non esserci per entrambe le sfide in programma contro il Toro, tra campionato e Coppa Italia. Contro la Juventus ha subito un colpo alla caviglia, che gli ha impedito di allenarsi: le sue condizioni verranno valutate domani.