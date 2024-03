Accolta la richiesta della Procura antidoping: Paul Pogba è stato squalificato per quattro anni dopo la positività al testosterone

La richiesta della Procura antidoping è stata accolta: Paul Pogba ha ricevuto una squalifica di quattro anni dopo la positività al testosterone rilevata dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto. I legali del centrocampista avevano puntato sull’assunzione accidentale della sostanza, ma l’accusa non ha accettato la strategia della difesa. Una doccia fredda per il francese, che a quasi 31 anni sarà costretto a rimanere fermo per un lungo periodo. La sua carriera è ora a forte rischio e potrebbe terminare anzitempo.