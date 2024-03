La direzione di Marchetti non è piaciuta nemmeno al designatore Rocchi che potrebbe essere fermato per due giornate

La direzione di gara di Matteo Marchetti non è piaciuta in casa Torino, né ai dirigenti, né ai giocatori, né ai tifosi. Ma non è piaciuta nemmeno al designatore Gianluca Rocchi che potrebbe fermalo per due giornate di campionato. Sono tanti gli episodi in cui Marchetti non ha convinto, a partire dall’incredibile decisione di espellere Samuele Ricci (che non ha rivolto frasi offensivi nella sua protesta, né si è lasciati andare a gestacci) che ha chiesto un giallo ad Arthur che l’arbitro ha estratto solamente in un secondo momento, dopo le proteste e dopo aver espulso il centrocampista del Torino. A questo episodio se ne aggiungono tanti altri discutibili che hanno fatto storcere il naso anche al designatore arbitrale che è ora chiamato a decidere se e per quanto tempo punire il fischietto della sezione di Ostia Lido.