Il Giudice Sportivo ha diramato un comunicato sulle sanzioni disciplinari relative alla 27ª giornata del campionato di Serie A

C’era attesa in casa granata per le decisioni del Giudice sportivo dopo l’espulsione di Ivan Juric, durante Torino-Fiorentina, a seguito di una lite con Italiano. Il tecnico è stato squalificato per due turni, salterà dunque le gare in calendario contro Napoli e Udinese, entrambe lontano dall’Olimpico-Grande Torino. In più il giudice sportivo ha sanzionato Juric, oltre che con la squalifica, anche con un’ammenda di €15.000 per scontare la quinta sanzione e, come riportato nel comunicato, “per essersi inoltre, al 45° del secondo tempo, rivolto nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria con espressioni gravemente minacciose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Una giornata di squalifica inflitta a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, già diffidato.

Giudice sportivo: le decisioni

Una giornata di squalifica al granata Samuele Ricci a causa della “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara”. Di seguito l’elenco dei calciatori squalificati:

Calciatori espulsi Due giornate a: Guendouzi (Lazio)

Una giornata a: Marusic (Lazio), Ebosele (Udinese), Pellegrini (Lazio), Ricci (Torino)



Calciatori non espulsi. Una giornata a: Walace (Udinese), Beltran (Fiorentina), Leao (Milan), Dawidowicz (Hellas Verona), Florenzi (Milan), Holm (Atalanta), Kristensen (Roma), Vasquez (Genoa), Vlahovic (Juventus)