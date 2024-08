La prima sfida in casa del campionato sarà Torino-Atalanta: i granata affrontano una squadra che lotta per i piani alti della classifica

Dimenticato ormai l’esordio di San Siro, che ha lasciato tanti rimpianti al Torino per il modo in cui è arrivato il 2-2, i granata si preparano alla prima sfida in casa. Domenica i ragazzi di Vanoli ospiteranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, una squadra cresciuta a dismisura nelle ultime stagioni – reduce dalla vittoria in Europa League – e che ora punta a volare definitivamente provando a lottare per lo Scudetto. I nerazzurri stanno conducendo un mercato da big, che potrebbe regalare ancora tante sorprese.

Un mercato di alto livello

Dopo anni di bilanci a posto e di super plusvalenze, il modello Atalanta ha iniziato a portare risultati anche sul campo. Questo si è tradotto in più entrate e di conseguenza maggiori investimenti, come dimostrato dall’attuale mercato. I nerazzurri avevano già aperto la sessione estiva con il colpo Zaniolo, tornato in Italia per ritrovare la fiducia persa nelle ultime stagioni. Sono arrivati poi Godfrey e Sulemana come rincalzi di livello, ma è soprattutto nelle ultime settimane che la Dea ha iniziato a fare sul serio. In primis è arrivato Retegui per sostituire l’infortunato Scamacca, e con lui anche Brescianini – entrambi hanno segnato una doppietta alla prima giornata. Pochi giorni dopo è stato ufficializzato anche Samardzic, mentre a breve arriverà a Bergamo Bellanova. Il tutto senza dimenticare il riscatto per più di 20 milioni di De Ketelaere. Una campagna acquisti davvero super, per una squadra che adesso non vuole porsi limiti.

Capitoli Lookman e Koopmeiners

L’obiettivo della società, una volta affermatisi in Europa, era quello di non vendere assolutamente i big. Le sirene di mercato dei top club europei, però, hanno stimolato dei mal di pancia in alcuni giocatori importanti come Lookman e Koopmeiners. L’olandese non si allena ormai da tempo con la squadra a causa della volontà di andare alla Juventus, ma in questo momento è stato bloccato dalla società, che vuole ritardare il più possibile la sua cessione anche per fare uno sgarbo ai bianconeri. Lookman, invece, ha chiesto di non essere convocato per la gara d’apertura contro il Lecce a causa di un interessamento del PSG. I francesi non sembrano però intenzionati a fare un’offerta, motivo per cui il nigeriano potrebbe alla fine rimanere ed essere in campo già all’Olimpico Grande Torino.