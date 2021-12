L’avversaria del Torino domenica: arriva il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. Cammino e punti di forza degli emiliani

Domenica si disputerà all’Olimpico Grande Torino la partita tra il Torino di Juric e il Bologna allenato dall’ex tecnico dei granata Mihajlovic. I granata in questa stagione hanno perso appena 2 delle 8 partite giocate in casa (contro l’Atalanta 1-2 e contro la Juventus 0-1). Il Bologna arriverà alla sfida contro i granata di Juric essendo nona in Serie A (quattro posizioni sopra al Torino), dopo aver vinto 7 delle 16 partite disputate, negli altri nove incontri ha ottenuto 3 pareggi e 6 sconfitte; sono 24 i punti ottenuti dai ragazzi di Mihajlovic in questo campionato. Infatti, nonostante una difesa non attentissima (27 gol subiti in 16 partite), il Bologna sta riuscendo a fare bene pur essendo a volte discontinuo.

Come gioca il Bologna di Mihajlovic?

Gli emiliani si sono spesso schierato in campo con il 3-4-2-1 (stesso modulo utilizzato da Juric) anche se nella sconfitta casalinga contro la Fiorentina il tecnico serbo ha preferito scendere in campo con il 5-3-2. Il Bologna, nel corso di questa stagione ha vinto partite complicate, come quella contro la Roma e contro la Lazio, ma ha perso punti in partite che sulla carta sembravano meno complesse come contro il Venezia e il Genoa.

Bologna, da Barrow a Svanberg: i pericoli

Gli emiliani per vincere potranno contare su Svanberg che in questa stagione sta dando soddisfazioni a Mihajlovic che lo sta ripagando facendolo giocare con continuità e su Barrow che è sicuramente una delle principali fonti di gol della squadra (5 gol e 3 assist). A regalare gioie ai tifosi bolognesi non sono però solo centrocampisti e attaccanti, infatti anche il difensore belga Theate sta disputando ottime partite. C’è poi Lorenzo De Silvestri, ex dei granata, che era titolare ad inizio stagione raccogliendo ottimi risultati e segnando 3 gol, e che dopo qualche partita senza giocare è tornato titolare nella sfida contro la Fiorentina.

Squalifiche, diffide e infortuni: le difficoltà del Bologna

Nell’ultima giornata di campionato Dominguez, un centrocampista che in questa stagione è sempre stato titolare pur senza riuscire mai ad essere decisivo, è stato ammonito ed essendo stato diffidato in precedenza sarà costretto a saltare la sfida con il Torino. Oltre a lui anche Mbaye, Kinglesy e Schouten non saranno disponibili, questi ultimi a causa degli infortuni. Anche Arnautovic, che è stato uno dei trascinatori del Bologna in questo campionato (6 gol e 1 assist), non è al 100% ed è da valutare la sua presenza in campo dal primo minuto.