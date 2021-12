Il report dell’allenamento rossoblù odierno in vista del Torino: l’attaccante del Bologna Arnautovic si è allenato ancora a parte

Manca sempre meno alla sfida che vedrà protagonisti il torino di Juric ed il Bologna di Mihajlovic, in programma per domenica alle 12.30 al Grande Torino. I due club sono pronti ad affrontarsi per portare a casa i tre punti. Se il Toro vanta numerosi assenti, si è aggiunta una tegola per oil suo prossimo rivale nelle ultime ore. L’attaccante del Bologna Arnautovic si è allenato ancora a parte secondo il report pubblicato dal club romagnolo sui suoi canali ufficiali. Difficilmente recupererà prima del grande giorno. Di seguito, il comunicato del club: “Proseguono i lavori della squadra verso #TorinoBFC di domenica: oggi i rossoblù hanno svolto una seduta atletica e tecnico-tattica. Allenamento differenziato per Marko Arnautovic“.