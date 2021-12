Dopo la vittoria contro il Bologna il Toro si prepara all’importante match di Coppa Italia contro la Sampdoria

Il Toro ha dovuto archiviare molto velocemente la convincente vittoria contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ora i granata devono esclusivamente concentrarsi sull‘importante sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Per i granata, come ha dichiarato il presidente Urbano Cairo dopo il successo ottenuto contro il Bologna, è una competizione da onorare. Il numero 1 granata lo ha sottolineato con queste parole: “La Coppa Italia per noi è importante, ci tiene anche il mister. Con Juric ci siamo capiti non serve fare un discorso ulteriore”. La squadra guidata da Ivan Juric dunque vorrà dare tutto, sapendo di aver già dimostrato in campionato di saper battere la Sampdoria di Roberto D’Aversa. Infatti, in campionato tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino i granata lo scorso 30 ottobre si sono imposti con un 3-0 sui blucerchiati, portando a casa un’ottima prestazione, durante la quale la squadra genovese non era praticamente mai riuscita a mettere in difficoltà il Toro. La sfida di giovedì sera a Marassi sarà sicuramente una partita diversa, perché anche le motivazioni sono cambiate e soprattutto perché il Toro troverà una Sampdoria differente rispetto a quella affrontata due mesi fa.

Toro, di fronte una Sampdoria “cresciuta”

Rispetto a quella partita di campionato contro i granata la Sampdoria ha migliorato i suoi risultati, allontanandosi dalle zone basse e molto pericolose della classifica. I blucerchiati al momento occupano il quattordicesimo posto in classifica con 18 punti. Si trovano proprio dietro al Toro, che dista quattro punti dai blucerchiati. La squadra di Juric dunque dovrà stare molto attenta e preparare al meglio la partita in questi ultimi giorni che la separano dal match di Coppa Italia. I granata vorranno anche vendicare quando, 16 anni fa, la Sampdoria li eliminò dalla Coppa Italia. Insomma, saranno diverse le motivazioni per la squadra di Juric ma anche la Sampdoria non vorrà fallire l’impegno contro i granata, anche per dare continuità alla vittoria rimediata nel derby della lanterna contro il Genoa, che si trova nelle zone basse della classifica e sta affrontando un periodo di crisi. I granata sanno che passando il turno, farebbero un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita che Juric sta portando avanti.

Samp: la sfida contro il Toro dopo l’arresto di Ferrero e la vittoria del derby

Nonostante la vittoria contro il Genoa 1-3, la Sampdoria non sta attraversando un periodo semplice dopo l’arresto di Massimo Ferrero, proprio a pochi giorni dal derby della lanterna. Con Ferrero che poi si è dimesso da presidente della Sampdoria. Una notizia che oltre a scuotere il mondo blucerchiato ha scosso tutto il panorama del calcio italiano. Una situazione che sicuramente va ad influire anche i pensieri dei giocatori blucerchiati che ovviamente non possono essere del tutto sereni. Sicuramente la risposta data dalla squadra di D’Aversa contro il Genoa è stata molto importante e ha risollevato il morale della Sampdoria, ma ha dato anche un segnale al Toro di Juric che sa benissimo che i blucerchiati giovedì sera si presenteranno in campo con il coltello fra i denti. I granata sono avvistati e dovranno farsi trovare pronti per dimostrare che la vittoria sul Bologna può rappresentare una sterzata alla stagione per ambire a obiettivi sempre più stimolanti e importanti.