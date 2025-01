Il Cagliari arriva a Torino: gli isolani non perdono da 3 partite. Ecco come arrivano alla sfida contro i granata

In occasione della 22esima giornata di Serie A il Torino ospiterà all’Olimpico il Cagliari guidato da Nicola. I granata hanno bisogno di assolutamente di tornare alla vittoria dopo 5 partite consecutive senza i tre punti. Dall’altra parte però ci sarà un Cagliari da non sottovalutare, che arriva da tre risultati utili consecutivi e che, a livello di classifica, è appena 2 punti sotto il Toro, 21 punti totalizzati nelle prime 21 partite con una media di un punto a partita. Nelle ultime tre partite la squadra guidata da Davide Nicola ha battuto il Monza 1-2, pareggiato con il Milan 1-1 e battuto il Lecce 4-1.

Caprile e Mina: i punti di forza della difesa del Cagliari

Il Cagliari ha diversi punti di forza. Il primo di essi si trova in porta. All’inizio del mercato invernale infatti gli isolani hanno subito preso Caprile in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni dal Napoli. Il nuovo portiere ha giocato subito titolare le prime due sfide in maglia rossoblù contro Milan e Lecce, prendendo solamente 2 gol. Un altro punto di forza della squadra isolana è sicuramente il difensore centrale Mina. Il colombiano infatti è un solido centrale con ottime qualità difensive, ma a renderlo veramente pericoloso sono le provocazioni che per tutta la partita lancia agli avversari fino a portarli a commettere falli di reazione e ad essere espulsi. Contro il Monza D’Ambrosio è stato espulso per un fallo di reazione proprio contro Mina e contro il Lecce la stessa cosa è capitata a Rebic. I giocatori granata dovranno stare molto attenti a non cadere nella sua trappola.

Viola, Zortea e Piccoli: i pericoli per la difesa del Toro

Nella zona offensiva il Cagliari ha ottimi giocatori. Il primo da citare è sicuramente Viola. Il numero 10 ha segnato solo un gol in questo campionato e lo ha fatto proprio contro il Toro, su calcio di punizione, all’andata. La sua qualità è in grado di mettere in seria difficoltà la difesa granata. Bisognerà anche prestare molta attenzione a Zortea. L’esterno arrivato dall’Atalanta per appena 5 milioni infatti ha già segnato 5 gol fino ad ora ed è una minaccia non da poco per la difesa del Toro. Parlando di attaccanti poi è impossibile non citare Piccoli. Il numero 91 sta facendo un’ottima stagione, avendo segnato 5 gol e fornito 2 assist fino ad ora. In particolare con i suoi 190 centimetri sarà da tenere d’occhio sulle palle alte.