I tifosi granata sono 450.000, con una crescita dell’8% rispetto all’anno scorso. In testa la Juventus con oltre 8 milioni

Il Torino si trova all’ottavo posto delle squadre più tifate del campionato di Serie A. I dati emergono dalla ricerca periodica multicliente Sponsor Value di Stage Up: di fatto l’auditel degli eventi sportivi e di spettacolo italiani. Il numero totale di tifosi di squadre di Serie A si attesta a 24 milioni e 562 mila, con un calo dello 0,16% rispetto al dato della scorsa stagione. Davanti ai granata, ovviamente le tre società più titolate. Milan e Inter ai gradini più bassi del podio, dove svetta come da tradizione la Juventus. A 8 milioni e 56 mila ammonta il numero di sostenitori della squadra che presenzia l’altra sponda del Po. A seguire, Napoli, Roma, Fiorentina e Lazio. All’ottavo posto, come già anticipato, il Torino. Il club granata si ritrova tra i club con maggiori incrementi per quanto riguarda il bacino di tifosi. Ben 450 mila sostenitori, con un aumento dell’8% rispetto al campionato passato.

La classifica

Oltre al Toro, la crescita ha riguardato anche Fiorentina (+10%) e Udinese (16%), in calo Atalanta (-10%) e Bologna (-9%). Di seguito la classifica completa:



1. Juventus 8.056.000

2. Milan 4.167.000

3. Inter 3.919.000

4. Napoli 2.636.000

5. Roma 1.818.000

6. Fiorentina 621.000

7. Lazio 520.000

8. TORINO 450.000

9. Atalanta 314.000

10. Bologna 310.000

11. Sampdoria 242.000

12. Hellas Verona 196.000

13. Monza 190.000

14. Lecce 180.000

15. Udinese 179.000

16. Salernitana 135.000

17. Sassuolo 77.000

18. Cremonese 67.000

19. Spezia 70.000

20. Empoli 48.000