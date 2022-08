Il tecnico del Monza, nella conferenza stampa successiva al successo col Frosinone, ha risposto ad un paio di domande sul Torino

Come il Torino, anche il Monza è uscita vincitrice dal primo turno di Coppa Italia. La squadra di Giovanni Stroppa, prossima avversaria dei granata in occasione del debutto stagionale in Serie A, si è imposta col risultato di 3-2 ai danni del Frosinone. Al termine del match di coppa, proprio il tecnico dei brianzoli è intervenuto in conferenza stampa. Tra le domande rivolte all’ex allenatore tra le altre di Foggia e Pescara, anche una sulla formazione di Ivan Juric. Ecco cosa ha detto, in vista della sfida col Torino: “Portiamo a casa un risultato che è importante in questo momento. Anche ieri sera abbiamo visto il Torino che squadra è, sarò un impegno importante anche dal punto di vista fisico. La qualità che si è vista stasera non mi è piaciuta, dobbiamo migliorare”. Poi più avanti ha rilasciato altre dichiarazioni sui granata: “Il Torino è una squadra forte, che gioca a uomo, non sarà semplice”.