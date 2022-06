La presentazione del calendario della Serie A 2022/2023: il Torino aspetta di conoscere i primi avversari della stagione

Inizierà alle 12.00 la presentazione del nuovo calendario della Serie A 2022/2023. Il Torino, che presto aprtirà per il ritiro in Austria separato in due location, attende di conoscere le prime squadre che dovrà affrontare a partire dal 13 agosto, data stabilita in base alla pusa per il Mondiale in Qatar, che durerà dal 21 novembre al 18 dicembre. La formula scelta è la stessa dell’anno scorso: è previsot un calendario asimmetrico con i derby che non si giocheranno alla prima giornata o nei turni infrasettimanali. Il secondo scontro con un’avversiaria dovrà avvenire dopo almeno 8 incontri dalla prima volta e tutti i club che partecipano alla Champions League non possono incontrarechi giocherà l’Europa League e la Conference League nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe Europee.

Serie A 2022/2023: il calendario del Torino

GIRONE DI ANDATA

1ª giornata (14 agosto 2022) Monza-Torino

2ª giornata (21 agosto 2022) Torino-Lazio

3ª giornata (28 agosto 2022) Cremonese-Torino

4ª giornata (31 agosto 2022) Atalanta-Torino

5ª giornata (4 settembre 2022) Torino-Lecce

6ª giornata (11 settembre 2022) Inter-Torino

7ª giornata (18 settembre 2022) Torino-Sassuolo

8ª giornata (2 ottobre 2022) Napoli-Torino

9ª giornata (9 ottobre 2022) Torino-Empoli

10ª giornata (16 ottobre 2022) Torino-Juventus

11ª giornata (23 ottobre 2022) Udinese-Torino

12ª giornata (30 ottobre 2022) Torino-Milan

13ª giornata (6 novembre 2022) Bologna-Torino

14ª giornata (9 novembre 2022) Torino-Sampdoria

15ª giornata (13 novembre 2022) Roma-Torino

16ª giornata (4 gennaio 2023) Torino-Hellas Verona

17ª giornata (8 gennaio 2023) Salernitana-Torino

18ª giornata (15 gennaio 2023) Torino-Spezia

19ª giornata (22 gennaio 2023) Fiorentina-Torino

GIRONE DI RITORNO

20ª giornata (29 gennaio 2023) Empoli-Torino

21ª giornata (5 febbraio 2023) Torino-Udinese

22ª giornata (12 febbraio 2023) Milan-Torino

23ª giornata (19 febbraio 2023) Torino-Cremonese

24ª giornata (26 febbraio 2023) Juventus-Torino

25ª giornata (5 marzo 2023) Torino-Bologna

26ª giornata (12 marzo 2023) Lecce-Torino

27ª giornata (19 marzo 2023) Torino-Napoli

28ª giornata (2 aprile 2023) Sassuolo-Torino

29ª giornata (8 aprile 2023) Torino-Roma

30ª giornata (16 aprile 2023) Torino-Salernitana

31ª giornata (23 aprile 2023) Lazio-Torino

32ª giornata (30 aprile 2023) Torino-Atalanta

33ª giornata (3 maggio 2023) Sampdoria-Torino

34ª giornata (7 maggio 2023) Torino-Monza

35ª giornata (14 maggio 2023) Hellas Verona-Torino

36ª giornata (21 maggio 2023) Torino-Fiorentina

37ª giornata (28 maggio 2023) Spezia-Torino

38ª giornata (4 giugno 2023) Torino-Inter