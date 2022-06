Venerdì 24 giugno alle ore 12 verrà stilato il calendario di Serie A 2022/2023, il campionato inizierà il 14 agosto

L’inizio della nuova stagione procede a passo molto spedito. Già domani, venerdì 24 giugno 2022, alle ore 12 ci sarà il sorteggio del prossimo calendario di Serie A. Un campionato che sarà molto diverso da tutti quelli a cui siamo abituati. Infatti, a inizio novembre la Serie A si fermerà per fare spazio al Mondiale in Qatar, che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre e sarà il primo Mondiale della storia che si giocherà in inverno. Quindi il prossimo campionato di Serie A avrà date di inizio e di fine molto particolari. La prima giornata di Serie A si giocherà nel fine settimana del 13-14 agosto. La prima sosta per le Nazionali sarà tra il 24 e 25 settembre, poi il 13 novembre si giocheranno le ultime partite prima della lunga sosta per il Mondiale, con il campionato di Serie A che riprenderà il 4 gennaio 2023. A marzo è in programma un’altra sosta per le Nazionali e poi ci si proietterà verso la conclusione del campionato, che è fissata per il 4 giugno.

Serie A 22/23: confermato il calendario sarà asimmetrico

Anche per il campionato di Serie A 2022/2023 è previsto un calendario asimmetrico. Le partite del girone d’andata e quelle del girone di ritorno non combaceranno. C’è anche una novità, ovvero il ritorno allo spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni. Rimarrà invece in vigore la regola dei confronti diretti per quel che concerne i piazzamenti e, pertanto, la qualificazione alle coppe europee. Infine, c’è da ricordare che i derby non potranno essere disputati né nella prima giornata di campionato né nei turni infrasettimanali. E per quanto riguarda il Toro ci sarà assoluta alternanza di partita in casa e in trasferta con la Juve. Stessa procedura anche per altre coppie di squadre della stessa città o della stessa regione.

Sorteggio calendario Serie A 22/23: dove vederlo

Sarà possibile vedere il sorteggio del calendario di Seria 2022/2023 in diretta tv o in streaming su Dazn, oppure potrà essere visto sul canale You Tube della Lega Serie A. Su Toro.it potrete seguire tutte le novità che riguardano il nuovo calendario del massimo campionato italiano in tempo reale.