Luca Giovannone, dopo la breve esperienza al Toro, vuole rientrare nel mondo del calcio e comprare il Catania

Luca Giovannone dopo aver ricoperto per un arco temporale davvero molto breve il ruolo di presidente del Toro nel 2005, prima che il club granata passasse nelle mani di Urbano Cairo, vuole rientrare nel mondo del calcio. L’imprenditore laziale, come lui stesso ha rivelato, è intenzionato a comprare il Catania. Nelle scorse ore Giovannone ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di gianlucadimarzio.com proprio in merito all’interessamento per il club siciliano, dicendo: “Confermo il mio interesse per la squadra, diciassette anni dopo l’esperienza col Torino ho voglia di tornare nel calcio. Tra me e Catania c’è un legame forte. Entro sabato alle 13 ci sarà la mia offerta sul tavolo del Comune”. Dunque nei prossimi giorni dovrebbero esserci delle novità. Nel frattempo Giovannone è al lavoro e spera di poter prelevare il Catania, per riportarlo in alto dopo tanti anni.