Presentazione dell’avversaria / La squadra di Cesare Prandelli arriva alla partita contro il Toro dopo la vittoria a Crotone

Venerdì sera Torino e Fiorentina torneranno in campo per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A 20/21. Sarà la prima volta per Davide Nicola da allenatore del Toro allo Stadio Grande Torino. Il nuovo tecnico contro i viola dovrà cercare di centrare la prima vittoria casalinga per la squadra granata in questo campionato. La squadra di Cesare Prandelli arriva al match contro il Toro dopo la vittoria sul Crotone 2 a 1. Sabato la Fiorentina ha subito rialzato la testa dopo la sconfitta per 6 a 0 che aveva rimediato a Napoli.

Attenzione a Vlahovic: con Prandelli ottimi numeri

In modo particolare c’è un giocatore viola che sta vivendo un ottimo momento. Si tratta di Dusan Vlahovic che, con l’arrivo di Prandelli, si è ritrovato. L’attaccante viola con il nuovo tecnico ha giocato 12 partite da titolare rispetto alle 3 che aveva collezionato con Iachini. Il giocatore serbo fin qui ha realizzato 7 gol in campionato, 1 con Iachini allenatore della Fiorentina, 6 con la gestione Prandelli. Vlahovic ha trovato il gol anche nell’ultima giornata di campionato contro il Crotone, la rete del raddoppio dopo il gol messo a segno da Bonaventura. Poi a nulla è servito il gol del rossoblù Simy. L’attaccante della Fiorentina, classe 2000, è in costante crescita ed insieme a Ribery potrebbe creare non pochi problemi alla difesa granata. Nicola è avvisato.

Kokorin probabile prima convocazione contro il Toro

In vista della partita contro il Torino tra le fila viola con ogni probabilità ci sarà un nuovo arruolato a rinforzare il reparto offensivo, Aleksandar Kokorin, attaccante arrivato dallo Spartak Mosca e da poche ore nuovo giocatore della Fiorentina. L’attaccante russo, dopo aver svolto a Roma nella giornata di ieri le visite mediche, è pronto oggi a svolgere il primo allenamento con i suoi nuovi compagni in vista della partita contro il Toro.