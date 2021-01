Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno del girone di andata di Serie A / Tra i granata, entra in diffida Karol Linetty

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare dell’ultimo turno del girone di andata della Serie A 2020/2021. Decisioni che riguardano anche il Torino e, in particolare, Karol Linetty che con il giallo rimediato nel match contro il Benevento entra ufficialmente in diffida. In previsione del prossimo match di campionato, invece, le notizie sono positive tanto per i granata quanto per la Fiorentina: entrambe le formazioni, che si affronteranno venerdì 29 gennaio sul campo del Grande Torino alle 20:45, infatti, non fanno registrare alcuno squalificato.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 19^ giornata

Giocatori non espulsi

Una giornata a: De Sousa Santos (Udinese), Gosens (Atalanta), Kulusevski (Juventus), Magnani (Hellas Verona), Nandez Acosta (Cagliari).