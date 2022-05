Il presidente della Lega serie A, Lorenzo Casini, annuncia: “La Roma giocherà di venerdì come chiesto. Decisione che è stata unanime”

Torino-Roma sarà la partita che aprirà l’ultima giornata del campionato di serie A 2021/2022. La Lega serie A ha infatti accolto la richiesta del club giallorosso di anticipare la gara a venerdì 20 maggio, in modo che la squadra di Mourinho possa avere più tempo per preparare la finale di Conference League contro il Feyenoord in programma il mercoledì dopo.

Torino-Roma anticipata. Casini: “Sabato o domenica in campo tutte le altre”

Ad annunciare l’anticipo al 20 maggio di Torino-Roma è stato il presidente della Lega serie A, Lorenzo Casini: “La Roma giocherà di venerdì come chiesto. Decisione che è stata unanime. Siamo tutti contenti che la Roma disputerà la finale della Conference League. Le altre che giocheranno per l’Europa (Fiorentina-Juventus, Atalanta-Empoli e Lazio-Hellas Verona, ndr) rispetteranno il principio di contemporaneità scendendo in campo o tutte sabato o domenica, ma si deciderà dopo la penultima giornata”.