Le dichiarazioni di Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A sul possibile anticipo di Torino-Roma all’ultima giornata di campionato

Si avvicina l’ultima giornata di campionato e con essa alcune questioni legate a chi giocherà quando. In particolare, una vede protagonista il Toro, che sarà impegnato contro la Roma al Grande Torino. Sull’anticipare la sfida tra granata e giallorossi, Luigi De Siervo, ai microfoni di Calcio Totale, programma in onda su Rai Sport, risponde: “Sono in atto delle verifiche. L’anticipo non può esser concesso seduta stante. In Serie A vige la regola secondo cui le gare di squadre con lo stesso obiettivo si giochino in contemporanea. Al netto di un principio generale, analizziamo ogni possibilità“. Resta perciò ancora tutto in divenire, nonostante la Roma, il 25 maggio, dia impegnata a Tirana con la finale di Conference League contro il Feyenoord.

Pedro of AS Roma is challenged by Armando Izzo of Torino FC during the Serie A football match between Torino FC and AS Roma.