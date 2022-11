A pochi giorni dal match contro il Toro in casa Roma continua a far discutere la rottura tra Mourinho e Karsdorp

Dopo aver smaltito la rabbia per il pareggio rimediato contro il Sassuolo la Roma riprenderà oggi, venerdì 11 novembre, gli allenamenti in vista del match contro il Toro in programma domenica pomeriggio. I giallorossi si apprestano a preparare la partita contro la squadra di Ivan Juric in un clima tutt’altro che sereno. In questi giorni ha fatto molto rumore lo sfogo di José Mourinho arrivato dopo la partita del Mapei Stadium. Il tecnico portoghese ha dichiarato: ”Mi sento tradito da un mio giocatore per il suo atteggiamento non professionale in campo, gli ho detto di trovarsi un’altra squadra a gennaio”. Nessun nome uscito dalla bocca dello Special One, ma le successive ricostruzioni hanno portato a Rick Karsdorp e le parole rilasciate dall’agente del giocatore olandese sono state la conferma definitiva che si trattasse proprio di lui. Johan Henkes ai media olandesi ha detto: “Sono sorpreso per le dichiarazioni di Mourinho, voglio una spiegazione. Siamo stupiti anche dal fatto che tutti puntino su Rick, senza che Mourinho o la Roma ne citino il nome. Vogliamo una spiegazione dal club sulle parole del tecnico, e sul modo in cui lo ha fatto”. Dunque quella tra Mourinho e Karsdorp è una ferita molto profonda e sicuramente difficile da risanare.

I granata vogliono approfittare della complicata situazione in casa Roma

Il Toro osserva da lontano la situazione che sta affrontando la squadra capitolina e spera che il caso Karsdorp possa portare a delle ripercussioni nel match di domenica pomeriggio. I granata infatti sperano di approfittare del grande momento di difficoltà che sta affrontando la Roma, con anche la tifoseria giallorossa che sembra essersi spaccata tra chi sostiene Mourinho e chi invece gli va contro. I granata potrebbero causare altri problemi alla Roma e confidano di poterlo fare anche per portare a casa un risultato positivo nell’ultima partita del 2022. Concludere l’anno con una vittoria per il Toro sarebbe veramente bellissimo.