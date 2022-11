Tempo di bilanci anche per Auditel, che ha sfilato la classifica degli ascolti in tv di queste prime 15 giornate

Il 2022 calcistico in Serie A è ormai concluso, complice la pausa per i mondiali, si tornerà infatti in campo il 4 di gennaio. Nel frattempo sono stati raccolti i dati per quanto riguarda gli ascolti in tv, e il Torino si trova in nona posizione con 6.622.703 spettatori. La classifica è comandata da Juventus, Milan e Inter, ed è chiusa invece da Empoli, Salernitana e Spezia.

Serie A, la classifica per numero di spettatori in TV

Di seguito la classifica completa:

1) Juventus: 18.674.668 spettatori;

2) Milan: 16.252.890 spettatori;

3) Inter: 14.098.288 spettatori;

4) Napoli: 13.178.087 spettatori;

5) Roma: 12.873.516 spettatori;

6) Lazio: 9.558.034 spettatori;

7) Atalanta: 7.883.290 spettatori;

8) Fiorentina: 6.773.697 spettatori;

9) Torino: 6.622.703 spettatori;

10) Bologna: 5.646.109 spettatori;

11) Sassuolo: 5.506.894 spetttori;

12) Udinese: 5.486.091 spettatori;

13) Sampdoria: 5.256.478 spettatori;

14) Verona: 4.954.990 spettatori;

15) Lecce: 4.860.878 spettatori;

16) Cremonese: 4.859.004 spettatori;

17) Monza: 4.581.262 spettatori;

18) Empoli: 4.280.123 spettatori;

19) Salernitana: 4.036.944 spettatori;

20) Spezia: 3.855.032 spettatori.

Le 10 partite più viste della serie A

Per quanto riguarda invece le partite, la situazione è la seguente:

Giornata Data Orario Casa Trasferta Spettatori 13 06/11/22 20.45 Juventus Inter 2.211.988 7 18/09/22 20.45 Milan Napoli 1.850.192 5 03/09/22 18.00 Milan Inter 1.731.994 9 08/10/22 18.00 Milan Juventus 1.641.975 11 23/10/22 20.45 Roma Napoli 1.631.440 15 13/11/22 20.45 Juventus Lazio 1.514.261 13 06/11/22 18.00 Roma Lazio 1.470.021 3 27/08/22 18.30 Juventus Roma 1.460.315 6 11/09/22 20.45 Juventus Salernitana 1.405.274 8 01/10/22 18.00 Inter Roma 1.398.543

Le 10 partite meno viste della serie A