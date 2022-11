Per la sfida che vedrà il Toro tornare in campo a gennaio contro il Verona, Juric non avrà Buongiorno. Hellas al completo

Non ci sarà Alessandro Buongiorno nella sfida che vedrà il Torino affrontare l’Hellas Verona. Ammonito contro la Roma e già in diffida, dovrà scontare una giornata di squalifica contro i veneti. In diffida ci entra Lazaro per il cartellino rimediato contro i giallorossi. Due giornate a Mourinho, espulso nel corso della sfida contro il Torino.

Gli squalificati dal Giudice sportivo

A seguire gli squalificati.

Calciatori espulsi

Una giornata a: Candreva (Salernitana)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Buongiorno (Torino), Duricic (Sampdoria)