Il rinvio di Torino-Sassuolo è ormai certo, in Lega si pensa già al recupero: la possibile data è quella di mercoledì 17 marzo.

Manca ancora l’ufficialità, ma venerdì con ogni probabilità non si giocherà Torino-Sassuolo. Già da un paio di giorni, da quando l’Asl ha vietato gli allenamenti alla squadra di Davide Nicola, in Lega si stanno preparando al rinvio della partita con l’obiettivo di farla recuperare nel mese di marzo, considerato che le due squadre non sono impegnate nelle coppe europee. C’è anche già una data per il possibile recupero: mercoledì 17 marzo. Essendo previsto per quella sera due partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League (Bayern Monaco-Lazio e Chelsea-Atletico Madrid), Torino-Sassuolo verrebbe giocata con ogni probabilità nel tardo pomeriggio (alle 18 o 18.30), in modo da evitare, come da regolamento, la contemporaneità tra una partita di serie A e quelle della Champions League.

Lazio-Torino: il recupero dipenderà dal cammino europeo dei biancocelesti

Anche Lazio-Torino, che si dovrebbe giocare martedì 2 marzo, è fortemente a rischio rinvio: in questo caso però non è possibile prevedere quando l’incontro possa essere recuperato. Tutto dipenderà dal cammino dei biancocelesti in Europa. Come detto, il 17 marzo la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata in Germania nel ritorno dell’ottavo di Champions League, se non dovesse riuscire a ribaltare l’1-4 dell’andata, la partita contro il Torino potrebbe essere recuperata ad aprile, proprio nei giorni in cui verranno disputati anche i quarti di finale dell’ex Coppa dei Campioni.