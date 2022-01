Il Giudice sportivo ha assegnato il 3-0 all’Udinese e un punto di penalizzazione alla Salernitana che era stata bloccata dall’Asl

Vittoria a tavolino per 3-0 per l’Udinese e un punto di penalizzazione per la Salernitana: è questa la decisione del Giudice sportivo riguardo alla partita che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 21 dicembre alla Dacia Arena alla quale la formazione campana non si presentò perché bloccata dall’Asl. Ora arriverà l’inevitabile ricorso del club del neopresidente Iervolino. La sentenza del Giudice sportiva riguarda da vicino anche il Toro perché potrebbe anticipare quella che sarà la decisione riguardo ad Atalanta-Torino dello scorso 6 gennaio: come la Salernitana, anche la squadra di Ivan Juric fu bloccata prima della partenza per Bergamo dall’Asl per via dei tanti casi di Covid nel gruppo squadra (tra giocatori e componenti dello staff risultati positivi al tampone). Se il Giudice Sportivo dovesse optare per il 3-0 a tavolino in favore del club nerazzurro, il Torino farebbe ricorso intraprendendo lo stesso iter che l’anno scorso, dopo molti mesi, portò a rigiocare la partita contro la Lazio.