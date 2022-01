Giudice Sportivo: sia per Bremer che per Lukic quella ricevuta contro la Sampdoria è stata la quarta ammonizione in questo campionato

Ivan Juric e Alessio Dionisi non dovranno rinunciare a nessun giocatore per squalifica nella partita di domenica tra il Torino e il Sassuolo (il tecnico neroverdi ritrova anzi Domenico Berardi), Gleison Bremer e Sasa Lukic dovranno però fare attenzione a non ricevere un altro cartellino giallo: sia il difensore che il centrocampista sono entrati in diffida dopo che contro la Sampdoria hanno ricevuto entrambi la quarta ammonizione di questa stagione.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo la 22a giornata

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Carboni e Pavoletti (Cagliari), Cataldi (Lazio), Maggiore (Spezia), Ranieri (Salernitana), Soumaro (Bologna).