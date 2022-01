Dopo la sconfitta contro il Torino, D’Aversa ha le ore contate: offerta a Giampaolo, che deve trattare la risoluzione proprio con i granata

Dopo la sconfitta casalinga per 1-2 subita dalla Sampdoria contro il Torino di Juric la panchina di D’Aversa è in dubbio. Quindicesima posizione per i blucerchiati, che con 20 punti in 22 partite sono drammaticamente vicini alla zona retrocessione. Per salvare la squadra, la dirigenza del club ligure potrebbe esonerare D’Aversa e richiamare in panchina un ex. La Sampdoria potrebbe essere interessata a chiamare come allenatore Marco Giampaolo, ex tecnico del Torino che con i granata non aveva fatto bene, infatti era stato esonerato. Attualmente, Giampaolo è ancora sotto contratto con il Torino e, nel caso in cui la Sampdoria facesse veramente questo cambio di allenatore, il club piemontese potrebbe risparmiare gli ultimi soldi che da contratto spettano al tecnico di Giulianova. Infatti l’ex tecnico granata è sotto contratto con la squadra di Torino fino a questo giugno e il suo stipendio e di 1,5 milioni a stagione. In queste ore Giampaolo sta trattando la risoluzione con il club torinese: l’ultimo step per iniziare la nuova avventura.