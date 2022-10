Il portiere dell’Empoli ha rilasciato alcune dichiarazioni pochi giorni prima dell’importante sfida contro il Toro

Il match Torino-Empoli si sta avvicinando sempre di più e di questa sfida, molto importante per entrambe le squadre, ne ha parlato Gugliemo Vicario intervenuto nel corso della trasmissione Azzurro Mania sul canale Antenna50. In merito alla partita che i toscani andranno a giocare contro la squadra di Ivan Juric, il portiere dei toscani ha dichiarato: “Contro il Milan abbiamo giocato una grande partita, ma ci è mancata un po’ di fortuna e la concentrazione necessaria a fare punti. Abbiamo già analizzato gli errori e la squadra è concentratissima in vista della sfida con il Torino. Dobbiamo andare a giocaci la partita senza rinunciare alla nostra identità. Una squadra umile, ma ambiziosa. Ho visto un gruppo di ragazzi molto unito e motivato che riesce a lavorare in grande armonia. Siamo legatissimi a Zanetti e credo che insieme ci toglieremo grandi soddisfazioni”. Il Toro dunque è avvisato.