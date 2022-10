La squadra di Massimiliano Allegri prima di poter pensare al derby contro il Toro deve superare il Maccabi Haifa in Champions League

Se il Toro dopo il pareggio casalingo rimediato contro l’Empoli ha potuto iniziare subito a concentrarsi sul derby della Mole in programma sabato pomeriggio, la Juve non ha potuto fare altrettanto. Infatti i bianconeri oggi, martedì 11 ottobre, saranno impegnati ad affrontare il Maccabi Haifa in Champions League. Una partita che la squadra allenata da Massimiliano Allegri non potrà assolutamente sbagliare, dato il periodo difficile che la Vecchia Signora sta attraversando. E soprattutto per evitare di rischiare di uscire dalla Champions League troppo presto; l’ultima volta che i bianconeri sono usciti dalla Champions League risale alla stagione 2009-2010. La Juve non vorrà ripetere quella brutta figura, anche perché è consapevole che vincere contro il Maccabi Haifa farebbe bene al morale e darebbe un segnale a tutti, soprattutto alla squadra guidata da Ivan Juric. I granata, o almeno Juric e il suo staff, intanto studieranno i propri rivali alla tv per farsi trovare pronti e sperano che la partita contro gli israeliani sia molto dispendiosa, sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico.

Torino-Juventus, un derby tra due squadre che stanno attraversando un periodo difficile

Ma comunque, al di là del risultato di stasera tra Maccabi Haifa e Juve, Rodriguez e compagni sanno che sabato pomeriggio i bianconeri scenderanno in campo con il coltello tra i denti per dare una svolta a una stagione fino qui molto deludente. Infatti, la squadra di Allegri è lontana dalla corsa per lo scudetto dato che i bianconeri distano 10 punti dal Napoli capolista e in Champions League la Juve, come già anticipato, rischia di uscire. Ma il Toro non se la passa meglio. È reduce da un pareggio amaro rimediato contro l’Empoli, dopo tre sconfitte di fila. Dunque il derby della Mole di sabato si preannuncia molto combattuto, con i granata che sognano di scavalcare in classifica i rivali cittadini.